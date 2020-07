Er hat eine Ausbildung im Bereich Tourismus und Lebensmitteltechnologie absolviert, ist seit rund 20 Jahren im Verkauf, Beratung und Produktmanagement tätig, und er bewirtschaftet mit seiner Familie eine biologisch ausgerichtete Landwirtschaft mit Streuobstwiesen in Zell an der Pram. Nun ist Andreas Panhuber auch Geschäftsführer der GIESSEREI, dem Haus der Nachhaltigkeit in Ried.