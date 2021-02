Nachbarschaftsstreit spitzt sich wegen Kehrmaschine zu

Weil sie sich vom Staub bei Kehrarbeiten belästigt fühlte, zeigte eine Frau ihren Nachbarn, die Firma Permanschlager GmbH, an. Diesem wurde daraufhin seitens der Bezirkshauptmannschaft Braunau in einem Schreiben "einstweilige Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen wegen fehlender gewerberechtlicher Genehmigung für eine Kehrmaschine" angedroht. Denn, so heißt es in dem Schreiben der Behörde: "Die Genehmigungspflicht für die Durchführung von Kehrarbeiten mittels einem motorgetriebenen Kehrgerät ergibt sich daraus, dass diese Tätigkeit zumindest geeignet ist, Nachbarn durch den dabei entstehenden Staub zu belästigen."

Kein Verständnis der Anwälte

Die Anwälte der Braunauer Firma, die List Rechtsanwalts GmbH, haben dafür allerdings gar kein Verständnis und wenden sich auf Wunsch ihres Mandanten mit einem offenen Brief an die Behörde, Landeshauptmann Thomas Stelzer und die Medien. "Wir schlagen vor, dass die Bezirkshauptmannschaft Braunau sofort sämtliche Gewerbe- und Industriebetriebe im Bezirk Braunau dahingehend überprüft, ob die Kehrtätigkeiten gewerberechtlich genehmigt sind", heißt es unter anderem darin. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sei davon auszugehen, dass sich kaum ein solcher Gewerbebescheid finden werde. "Dafür würde es einiger tausend Gewerbebescheide bedürfen, um sämtliche Kehrtätigkeiten im Bezirk Braunau gewerberechtlich zu genehmigen", so die Anwälte.

Ganz einfach erklärt sei das: Eine solche gewerberechtliche Genehmigung brauche es gar nicht, weil ja die Kehrmaschinen den Staub einsammeln und nicht verbreiten und somit die Nachbarn weniger mit Staub belasten und nicht mehr. Außerdem komme bei der Kehrmaschine Wasser zum Einsatz, das heißt, es staube bei der Kehrung nicht. "Jeder Laie müsste daher verstehen, dass ein derartiges Gerät gewerberechtlich nicht genehmigungspflichtig sein kann", betonen die Anwälte und sehen darin eine "klar rechtswidrige Maßnahmenanordnung" und wollen mit einer Disziplinaranzeige gegen den zuständigen Beamten vorgehen.

Jahrelanger Streit

Zwischen der besagten Nachbarin und der Firma Permanschlager tobt seit Jahren ein Rechtsstreit, mehrere hunderte Anzeigen wurden an die Bezirkshauptmannschaft erstattet. Eine dieser Anzeigen beschäftigt derzeit sogar das Höchstgericht: Der Braunauer Unternehmer verschenkte, wie berichtet, sechs Altreifen, die laut seinen Aussagen noch verwendungsfähig waren. Die Nachbarin brachte das zur Anzeige. Die Behörde verhängte eine Strafe von mehr als 2000 Euro, der Unternehmer ging in Berufung. Fazit: Diesen Rechtsstreit muss das Höchstgericht beenden.