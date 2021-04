Nach mehr als 8000 Kilometern am Rollentrainer Freude auf Saisonstart

Walter Ablinger befindet sich bereits mitten im Aufbau für die Handbike-Saison, auch wenn wegen der Coronapandemie auch heuer für die Behindertensportler einige Europacup-Rennen abgesagt wurden. Die Weltcuprennen in Belgien und Italien, die Weltmeisterschaft auf dem MotoGP-Kurs von Estoril in Portugal und die Paralympics in Japan sollen aber dank Sicherheitskonzept stattfinden können.