Die Anrufe gingen ins Leere, die Kunden standen vor verschlossenen Türen: Mit 28. Juli ist die "MAYKA" Elektro-Durchlauferhitzer Gesellschaft m.b.H. in der Rieder Bahnhofstraße 60 in Konkurs. Die meisten Innviertler kennen die Traditionsmarke, die es schon seit fast 60 Jahren am Markt gibt. Alleine im Stadtgebiet sind rund 4000 Geräte verbaut.