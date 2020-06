Nach den "Krisenbetten" ziehen wieder Gäste und Kunst ins Schloss Zell ein

Der österreichweite Shutdown aufgrund der Corona-Pandemie hat auch im Schloss Zell an der Pram von einem Tag auf den anderen alles auf den Kopf gestellt. Um für den Notfall gerüstet zu sein, wurde dort vom Land Oberösterreich eine Sanitätssammelstelle eingerichtet. Seit Anfang Juni herrscht nun wieder Normalbetrieb im Schloss.

80 Betten für leicht erkrankte Menschen, die außerhalb des Krankenhauses betreut werden konnten, richtete das Land Oberösterreich im Bildungszentrum Zell für den Notfall ein. "Die Betten wurden vom Roten Kreuz nummeriert, vor dem Schloss wurde ein Leitsystem eingerichtet und die Rotkreuz-Fahne aufgehängt. Der Aufenthaltsraum wurde als Anmeldezimmer eingerichtet, die Registrierung sollte im Foyer stattfinden", sagt Markus P. Ladendorfer, Leiter des LBZ Zell. Die Kooperation zwischen seinem Team und dem Roten Kreuz hätte gut funktioniert.

„Wir haben den Shutdown genutzt, um das Schloss und seine Anlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Jetzt freue ich mich auf einen Sommer mit vielen Gästen.“ Markus P. Ladendorfer, Leiter Landes-Bildungszentrum Schloss Zell Bild: Furtner

Anlage auf Vordermann gebracht

Von den Mitarbeitern sei die Zeit des Shutdowns zum Abbau von Alturlauben aus dem Vorjahr genutzt worden. "Und danach hat das Team das Schloss und seine Anlagen auf Vordermann gebracht. So wurden notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten umgesetzt. Auch die Umstellung der Elektroheizung auf umweltfreundliche Nahwärme wurde weiter vorangetrieben."

Aufgrund der bundesweiten Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 wurde das Schloss Zell nun wieder für den Normalbetrieb freigegeben. Seit Anfang Juni hat das LBZ seine Tore unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienemaßnahmen wieder für Seminare und Nächtigungsgäste geöffnet. "Wir sind froh, dass wir den Betrieb wieder aufnehmen konnten und freuen uns auf einen Sommer mit vielen Gästen", sagt Ladendorfer.

Bildhauer stellt Werke aus

Aktuell können Besucher im Foyer des Landes-Bildungszentrums die Ausstellung des Innviertler Bildhauers Michael Willnauer besichtigen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 17 Uhr. Ein Empfang zur Ausstellung des Künstlers, der in Wernstein lebt und für seine Skulpturen weitum bekannt ist, findet am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr, im Schlossfoyer statt. Um Anmeldung unter Tel. 0732/7720 51200 oder per E-Mail wird gebeten.

Der Kurs- und Veranstaltungskalender des Schlosses Zell an der Pram wird laufend auf der Website unter www.schloss-zell.at aktualisiert.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at