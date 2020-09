Am Montag hat sie den Schlüssel abgegeben – nach 41 Jahren in der Volksschule Pfaffstätt. Brigitte Stabauer, die in den vier Jahrzehnten 18 Jahre lang Direktorin war, geht heuer in Pension. Ihr Mann Michael weiß, wie das so ist. Er war ihr Vorgänger in der Schule. Damit heißt zu Beginn dieses Schuljahres zum ersten Mal seit 53 Jahren der Direktor der Volksschule nicht mehr Stabauer mit Nachnamen.