Nach 40 Jahren: "Wirt z´Schulleredt" auf der Suche nach neuem Besitzer

Johann Wiesinger betreibt das Gasthaus in Schulleredt seit 1984.

Ganz unscheinbar auf der Strecke zwischen Andorf und Raab liegt das Gasthaus Wiesinger. Ein Gasthaus, das in dieser Form in der heutigen Zeit nur mehr ganz selten zu finden ist. Seit mehr als 70 Jahren hat man in der kleinen Andorfer Ortschaft Schulleredt sein eigenes kleines Wirtshaus. Die Speisekarte ist nicht groß, vielmehr besticht es durch gute, bodenständige Küche und große Gastfreundlichkeit.