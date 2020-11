Seit fast zwei Jahrhunderten ist die Firma Weyland in Schärding am Stadtplatz ein Begriff. Mit Ende Jänner 2021 schließt das Geschirrfachgeschäft in der Innenstadt. Den Anspruch hohe Qualität, persönliche Beratung und akzeptable Preise zu vereinen, könne man laut Martha Weyland, die sozusagen das "Gesicht des Fachgeschäftes" war, nicht mehr ausreichend gerecht werden.