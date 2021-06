Wenn Kurt Leininger über Moore spricht, ist er in seinem Element. Auf mehrere Weisen faszinieren ihn diese mystischen Orte, um die sich so viele Geschichten ranken. In erster Linie wegen der Natur, der Pflanzen und der Tiere, die dort leben. Am Wegesrand entdeckt man immer wieder Eidechsen, Kreuzottern oder Rehe im Geäst – aber nur, wenn man ganz ruhig und geduldig ist, sagt Kurt Leininger leise und späht ins Grün. Mancherorts wuchern auch noch Pflanzen aus der glazialen Zeit.