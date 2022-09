RIED. Fixpunkt für alle Freunde des Miniaturformats: Die Rieder Modellbaumesse lockt am 15. und 16. Oktober mit 180 Vereinen und Firmen – um ein Fünftel mehr als bei der Modellbaumesse im Vorjahr, die mit 18.000 Besuchern ohnehin schon ein großer Erfolg war. "Wir sind in vielen Bereichen mittlerweile die bedeutendste Modellbaumesse in Österreich", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak.