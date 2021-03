Etwas mehr als 50 Lehrer arbeiten in der Neuen Mittelschule Schärding und in der Polytechnischen Schule. Einer davon ist Florian Sageder (28). Der Deutsch- und Geschichtelehrer fordert für die Pädagogen jetzt mehr Dauerparkplätze in unmittelbarer Nähe zur Schule. Vor mehr als einem Jahr habe er sich deshalb erstmals an die Stadtgemeinde Schärding gewandt, passiert sei seither aber nichts.