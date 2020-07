Der Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen brachten am Wochenende eines ans Licht: Viele nehmen die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr allzu ernst. Während tausende Besucher an und in die großen Seen im Salzkammergut drängten, waren auch die Innviertler Badeseen und Freibäder meist gut besucht. Mit dem Ansturm ging auch der Mindestabstand oft baden. "Es heißt, dass die Österreicher so vernünftig sind.