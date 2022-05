Drei Rekorde (23,31 Sekunden = OÖ-Rekord über 200 Meter; 11,41 Sekunden = OÖ-Rekord über 100 Meter; 44,49 Sekunden = Österreichischer Rekord im 4x100-Meter-Staffelsprint) und zwei Staatsmeistertitel über 100 sowie 200 Meter in der "Allgemeinen Klasse". Das Jahr 2021 wird Sprinterin Ina Huemer in bester Erinnerung bleiben. Neue Erfolgserlebnisse wird es in der Biographie der Taiskirchnerin keine mehr geben, denn mit nur 23 Jahren hat sie sich entschieden, ihren "Lauf" zu beenden.