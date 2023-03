"Mental Load": Die Last der unsichtbaren Denkarbeit

Organisieren, managen, sich verantwortlich fühlen: Die alltäglichen Aufgaben, die im Haushalt beziehungsweise im Familienleben so anfallen, laufen in den meisten Familien bei nur einer Person zusammen: der Frau. Mental Load heißt dieses Phänomen auf Neudeutsch. "Unsichtbare Denkarbeit" sei eine sehr gute Übersetzung, sagt Margarethe Kröll von der Frauenberatungsstelle Frau für Frau in Braunau.