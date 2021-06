Mit einer neuen Galvanik will das Unternehmen W&H Dentalwerk mit Sitz im angrenzenden Salzburger Bürmoos nun seine Kompetenz in der Beschichtung von Medizintechnikbauteilen weiter ausbauen. Ziel der Investition in Höhe von 2,7 Millionen Euro ist neben der Modernisierung auch eine künftige Erweiterung des Beschichtungsportfolios und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.