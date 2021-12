Auch wenn am Türschild vor dem Bürgermeister-Zimmer im Zeller Gemeindeamt noch der Name seines Vorgängers Matthias Bauer steht, hat sich das neue Gemeindeoberhaupt bereits in seine neue Rolle gut eingelebt. "Ich bin ein absoluter politischer Quereinsteiger, aber dank der Unterstützung meines Vorgängers sowie unseres erfahrenen Amtsleiters, ist mir der Start gut gelungen", so Martin Tiefenthaler, der seit 4. November Gemeindeoberhaupt ist.