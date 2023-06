Marianne Kollmann: Mehr Samen und Mut als Kleider im Gepäck

Durch Staubwolken, von einem Schlagloch ins nächste. In den mitgebrachten Koffern mehr Samen, Nagelzwicker und Mut als Kleidung im Gepäck. An ihrer Seite zwei Enkelkinder und ein ehemaliger Schüler. So begann die Reise von Marianne Kollmann nach Uganda. Für die 81-jährige ehemalige Lehrerin aus St. Martin nicht der erste Trip in ein weit entferntes Land. Die Innviertlerin war davor bereits mehrfach im Kongo, Bangladesch, Tansania und in Uganda.