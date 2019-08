Mama, wie lange stirbt man eigentlich?

„Kann ich Opa vom Flugzeug aus sehen?“ Wenn ein Familienangehöriger stirbt, haben Kinder viele Fragen – und Eltern nicht immer eine Antwort. Wie redet man mit Kindern überhaupt über das Sterben? Das sei nicht so schwierig wie man denkt, sagt Psychologin Gudrun Pointner von der Krebshilfe-Beratungsstelle Braunau. Kinder fragen genau das, was sie wissen möchten. Was sie wissen sollten, wenn etwa Papa oder Mama an Krebs erkrankt, erklärt die Expertin im Interview.

Warte: Wie erkläre ich den Tod kindgerecht?

Gudrun Pointner: Kinder machen es uns leicht mit ihnen über den Tod zu sprechen: Ein Kind fragt immer genau das, was es beschäftigt und was es bereit ist zu wissen. Der Tod in seiner Natürlichkeit lässt sich etwa so gut erklären: ‘Der Betroffene hat keinen Hunger oder Durst mehr, kann keinen Schmerz mehr spüren (dies ist auch für Kinder ein tröstlicher Gedanke), ihm/ihr ist nicht mehr kalt oder heiß...’ Ich empfehle, dass man dem Kind Rede und Antwort steht, ihm aber auch nicht mehr sagt, als es gerade wissen will.

Wie viel Wahrheit verträgt das Kind?

Mit dem oben Beschriebenen ist es schnell erklärt, wie viel Wahrheit ein Kind verträgt. Ein vierjähriges Kind kann die Endgültigkeit des Todes noch nicht begreifen, daher muss man als Eltern damit rechnen, dass auch die Frage gestellt wird, wann der Betroffene wieder kommt. Manchmal werden wir auf Fragen der Kinder keine Antwort wissen, dann ist es das Ehrlichste zu sagen: ‘Du, das weiß ich jetzt auch nicht!’ Das Wichtigste ist, dass wir Kindern erlauben ihre Fragen zu stellen – und selbst zu weinen. Kinder weinen ja auch oft und können damit gut umgehen. ‘Ich weine, weil ich traurig bin’, ist ihnen meist genug Erklärung.

Was, wenn das Thema dem Kind Angst macht?

Natürlich kann es sein, dass ein Kind diese Angst anspricht, das passiert meiner Erfahrung nach aber eher selten. Ein Gespräch darüber, was genau dem Kind Sorge macht, wird mehr Klarheit bringen. Manchmal steckt eine ganz andere Sorge dahinter als wir Erwachsene vermuten. Jedenfalls wäre es nicht richtig dem Kind etwas zu versprechen, was man nicht halten kann, zum Beispiel: ‘Ich werde immer bei dir bleiben’.

Es gibt die Broschüre „Papa/Mama hat Krebs“. Wie erklären Eltern Kindern so eine Diagnose?

Ich bin immer erstaunt, dass Eltern denken, sie könnten dies vor ihren Kindern geheim halten. Schon kleine Kinder nehmen atmosphärische Veränderungen in der Familie wahr. Oft wissen die Kinder genau worum es geht, haben aber auch mitbekommen, dass ein Gespräch darüber die Eltern überfordern würde und schweigen ihren Eltern zuliebe. Schade, denn so bleibt jeder mit seinen Gedanken allein. Man kann die Kinder auf diese Weise nicht schützen. Man kann sie gut begleiten, wenn offen und kindgerecht gesprochen wird. Dass man sich als Elternteil ein Stückchen Vorsprung zugesteht und den ersten Schock erst mal verdauen muss, ist vollkommen in Ordnung. Ich empfehle aber, nicht zu lange damit zu warten, es den Kindern zu sagen. Nichts verunsichert diese mehr als massive Spannungen zu spüren und nicht einordnen zu können. Noch schlimmer ist es, wenn Kinder von anderer Seite auf die ‘kranke Mama’ angesprochen werden und das passiert schneller als man meint. Es ist für sie eine massive Enttäuschung und ein Vertrauensbruch, wenn sie über so wichtige Dinge in der Familie nicht informiert wurden.

Wie finde ich die richtigen Worte dafür?

Es ist ratsam, ihnen zwei Dinge aktiv zu sagen: Erstens, dass sie nicht schuld daran sind. Kinder haben ein egozentrisches Weltbild und halten selbst Zusammenhänge wie ‘weil ich nicht brav war, ist die Mama nun krank’ für absolut realistisch. Besonders erschwerend ist, wenn sie in einer emotional aufgeladenen Situation mal zu hören bekommen haben: ‘Du machst mich krank!’ Sowas sitzt auch bei Jugendlichen tief. Zweitens brauchen Kinder ‘Spielregeln’ wie sie mit dem Kranken umgehen sollen, wie: ‘Du darfst ganz normal mit mir kuscheln, das tut mir total gut. Krebs ist nicht ansteckend, du musst aber bitte aufpassen, weil ich hier eine OP-Narbe habe.’ Und man sollte darauf gefasst sein, dass ein Kind direkt fragt: ‘Musst du jetzt sterben?’ Es hilft, sich eine (wahrheitsgemäße) Antwort im Vorhinein zurechtzulegen.

Wie viel Alltag ist in so einer schweren Zeit angebracht oder gar notwendig?

Je mehr Alltag, desto besser für die Kinder. Kinder wollen informiert sein: ‘Wenn ich ins Krankenhaus muss, holt dich die Oma von der Schule ab und du isst bei ihr. Wenn du Hilfe bei der Hausübung brauchst, kann das der Opa übernehmen. Nach der Arbeit kommt dich der Papa abholen.’ Manche Kinder beginnen, auf ihr krankes Elternteil aufzupassen. Diese Kinder brauchen explizit die Erlaubnis, dass sie Freunde besuchen und Spaß haben dürfen. Kinder sollten aber nie die ersten Vertrauenspersonen ihrer erkrankten Eltern sein, sie sollen nicht jede Sorge und Überlegung eins zu eins erfahren und keinesfalls Therapieentscheidungen mittragen müssen. Auch Jugendliche würde das überfordern. Es sollte Kindern auch frei gestellt sein, ob sie ins Krankenhaus mitkommen möchten oder nicht. Aus psychologischer Sicht können Kinder mit auf die Intensivstation gehen, wenn sie das wollen und gut vorbereitet werden. Andererseits bedeutet der Wunsch, nicht ins Krankenhaus zu kommen, keinesfalls Desinteresse. Auch hier kann man den Kindern anbieten, dass sie etwas mitschicken dürfen, etwa ein Bild oder einen Brief.

Beratung

...bei Diagnose Krebs gibt es seit 2017 (wieder) in der Krebshilfe-Beratungsstelle in Braunau. Mit Psychologin und Psychotherapeutin Gudrun Pointner kann in den Räumlichkeiten der GKK Braunau individuell über diese gesprochen werden. Oft kommen nur die Eltern zu ihr, um gemeinsam zu überlegen, wie sie den Kindern die Diagnose mitteilen. Die Beratung ist kostenlos und kann auf Wunsch sogar anonym erfolgen.

Zudem gibt es die im Interview erwähnte Broschüre „Mama/Papa hat Krebs – Wie sag ich’s meinem Kind“. Diese kann gratis bestellt oder von der Homepage krebshilfe-ooe.at im Servicebereich heruntergeladen werden. Sie bietet einen guten Leitfaden für Gespräche mit betroffenen Kindern.

Als weiteres Angebot der Krebshilfe OÖ gibt es die Möglichkeit, eine Telefonberatung zum Thema „Mama/Papa hat Krebs“ in Anspruch zu nehmen. Unter 0660/63 96 346 kann mit Bettina Plöckinger (Krebshilfe) direkt Kontakt aufgenommen werden. „Der Austausch über Telefon stellt einen sehr praktischen und unkomplizierten Zugang dar und macht es Betroffenen oft auch ein wenig leichter, sich zu öffnen und ihr Anliegen zu äußern“, sagt Plöckinger, klinische- und Gesundheitspsychologin und Psychoonkologin.