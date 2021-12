Aktuell befindet sich Österreich im bereits vierten Lockdown. Die elfjährige Lisa Hintenaus aus Pattigham hat ihre Gefühle und ihre Gemütslage in einem Lied verarbeitet. "Meine Tochter hat ihre Ängste und Gedanken in dem Song niedergeschrieben. Das Lied entstand im vorangegangen Lockdown, als Lisa noch in die Volksschule gegangen ist", sagt ihr Vater Michael Hintenaus. "Schade, dass sich Kinder offenbar mehr Gedanken als viele Erwachsene machen", ergänzt er noch.