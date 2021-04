"Luft nach oben": Holz-Anteil bei Bauvorhaben soll schrittweise steigen

Der Anteil von Holzbauten an der Gesamtzahl der Bauvorhaben liegt in Oberösterreich bei rund 42 Prozent. "Wir möchten hier dazugewinnen und in den nächsten fünf Jahren den Gesamtanteil auf 45 Prozent steigern", sagt der Aspacher Unternehmer und Landesinnungsmeister der Sparte Holzbau, Josef Frauscher.