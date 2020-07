Am vergangenen Freitag wurde der 55-jährige Ludwig Reitinger (FP) auf der Bezirkshauptmannschaft in Ried als neuer Geinberger Bürgermeister angelobt. Er tritt die Nachfolge von Bernhard Schöppl an, der fast drei Jahrzehnte lang die Geschicke der Thermengemeinde geleitet hat. Auch die Vizebürgermeisterin ist neu: Gabriele Mann (FP) .