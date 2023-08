"Limoncello" bringt süditalienisches Flair nach Schärding

Nach drei Jahren war für Martin Obereder Schluss. Der Inhaber der "Hofstatt" in Schärding war seit vergangenem Jahr auf der Suche nach einem neuen Pächter für sein Lokal in der Schärdinger Altstadt. Nun wurde Obereder fündig: Mario Künzel, Inhaber des beliebten und bekannten "Bahnhof Neustift" in Passau, eröffnet gemeinsam mit seinem Sohn Yannik das "Limoncello" im kommenden Herbst. Die Stadt darf sich also demnächst auf typisch süditalienische Speisen in einem tollen Ambiente freuen.