Die von Netflix produzierte Drama-Miniserie "Das Damengambit" wurde im Oktober des Vorjahres erstmals ausgestrahlt. Inhaltlich geht es um Elizabeth "Beth" Harmon, die in den 1950er Jahren als Waise in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst. Dort entdeckt sie ihr Talent zum Schachspiel, möchte in diesem männerdominierten Sport bestehen und Weltmeisterin werden.