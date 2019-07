Leichtathletik auf Weltklasse-Niveau bei freiem Eintritt in Andorf

Klaus Angerer ist Lehrer an der Neuen Sportmittelschule Schärding. Zeit, den Ferienbeginn zu genießen, bleibt ihm aber, zumindest bis zum Samstag, 3. August, keine. An diesem Tag findet zum 13. Mal das traditionelle Josko-Laufmeeting, bei dem auch Wurfbewerbe ausgetragen werden, in Andorf statt. Die Veranstaltung hat sich innerhalb kurzer Zeit von einem kleinen Wettkampf zu einem der Top-Leichtathletikveranstaltungen in Österreich entwickelt. Auch heuer konnten Angerer und sein Team der IGLA long life bereits Wochen vor dem Meeting mehrere nationale Top-Stars verpflichten.

Interview mit Klaus Angerer, dem Organisator des Josko-Laufmeetings

Die Innviertler Fans dürfen sich vor allem auf das Antreten von Lukas Weißhaidinger freuen. Der Taufkirchner, der bereits für Olympia 2020 in Tokio qualifiziert ist, wird das Starterfeld im Diskusbewerb anführen. "Ich freue mich schon auf den Bewerb daheim. Ich hoffe, dass ich den Stadionrekord verbessern kann", sagt Weißhaidinger, der mit einer Weite von 68,14 Metern derzeit auf dem dritten Platz der Weltrangliste liegt. Ähnlich stark ist Verena Preiner aus Oberösterreich in Form.

Kommt nach Andorf: Weltklasse-Siebenkämpferin Verena Preiner Bild: GEPA

Die Siebenkämpferin liegt auf dem vierten Platz der Weltjahresbestenliste im Siebenkampf. In Andorf wird sie im 100-Meter-Hürdensprint und Speerwurf antreten. Im Speerwurf hat sie mit Patricia Madl eine starke Konkurrentin aus dem Innviertel. "Ich erwarte ein hartes Duell", sagt Madl vom Veranstalterverein IGLA long life. Mit Ina Huemer, Petra Gumpinger und Antonia Kaiser werden weitere junge Top-Athletinnen der IGLA an den Start gehen. "Dieses Meeting ist sowohl für die Leichtathletik als auch die Gemeinde Andorf ein großer Gewinn", betont Andorfs Bürgermeister Peter Pichler (SP). Hauptsponsor des Meetings ist die Firma Josko. "Es ist toll, dass derart stark besetzte Veranstaltungen nicht nur in Städten, sondern auch hier bei uns in Andorf stattfinden", sagt Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer.

Interview mit Sprinterin Ina Huemer vom Veranstalterverein IGLA long life

