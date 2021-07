Kunstwerke und Design aus 100 Jahre altem Holz

Vor zehn Jahren hat Jürgen Steingreß die Liebe zum Altholz entdeckt. Er fertigt in seiner kleinen, aber feinen Werkstatt in Atzing Bilderrahmen, Dekosäulen, Teelichter und viele andere wunderschöne Unikate. Hauptberuflich arbeitet der gelernte Tischler bei der Firma Tilo in Magetsham. Die Unikate aus Altholz vertreibt er im Nebenerwerb.