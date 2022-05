In Sachen Kunstrasenplatz geht es endlich vorwärts. Der Oberösterreichische Fußballverband und die Landessportdirektion haben kürzlich per Brief die Gemeinde und die TSU Handenberg darüber informiert, dass sie ihre Gemeinde als Standort für den geplanten Kunstrasenplatz favorisieren und ihnen die damit verbundene finanzielle Unterstützung angeboten. Warum die Entscheidung auf Handenberg gefallen ist, ist schnell erklärt: "Unser Hauptaugenmerk liegt auf einer zentralen Lage im Bezirk Braunau.