1998 fanden die Olympischen Winterspiele in Japan (Hakuba, Nagano) statt. Der Österreicher-Pavillon wurde anschließend in der Gemeinde Riedau wiederaufgebaut und als Holz- und Werkzeugmuseum eingerichtet. 2001, also vor 20 Jahren, wurde das Lignorama feierlich eröffnet. Eine große Jubiläumsfeier gibt es coronabedingt nicht in Riedau, aber in einer Sonderausstellung sind ab Mitte März ausgewählte Kunstwerke im Lignorama zu sehen.