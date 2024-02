Kulturverein Schärding: "Wir versuchen, das kulturelle Steak hinzubekommen"

Ende April wird Franz Schmid für weitere zwei Jahre für das Amt des Obmanns kandidieren. Seit 2016 steht der Schärdinger an der Spitze des Kulturvereins und hat in dieser Zeit schon unzählige Veranstaltungen – im wahrsten Sinne des Wortes – über die Bühne gebracht. Einer der Höhepunkte war das Opernfest, das im vergangenen Jahr erstmals stattfand und ein großer Erfolg war. Im Interview spricht Schmid über die Weitergabe des "Kulturverein-Kinds", kulturelle Schwerpunkte und die generelle Bedeutung von Kunst.

OÖN: Herr Schmid, wo liegt nach 28 Jahren Vereinsgeschichte die generelle Bedeutung des Kulturvereins für die Stadt Schärding?

Franz Schmid: Ich nenne Schärding oft die "K-und- K-Stadt": Kunst und Kulinarik sind die beiden Bereiche, die unsere Stadt besonders ausmachen. Wobei man aus meiner Sicht natürlich das K für Kultur besonders pflegen muss. Ich sage einmal so: Man isst in Schärding gerne einen Leberkäse in der Bums’n. Genauso gerne will man sich aber auch ein Steak vom Lukas schmecken lassen. Wir versuchen, das kulturelle Steak so gut wie möglich hinzubekommen. Wo Kulturverein draufsteht, soll Qualität drin sein. Das ist unser Ziel. Dabei möchte ich auch betonen, dass hier die Zusammenarbeit mit der Stadt hervorragend funktioniert.

Wo wollen Sie nach acht Jahren an der Spitze des Kulturvereins nach wie vor kulturelle Schwerpunkte legen?

Wir versuchen ein breites Spektrum abzudecken, mit Überschneidungen für alle Altersgruppen. Natürlich geht die Tendenz eher zu älterem Publikum, das ist uns bewusst. Wichtig ist uns der regionale Bezug beziehungsweise eine Verbindung zu Schärding. Aber es gehört gleichzeitig genauso zur Kultur, über den Tellerrand zu schauen.

Wie bedauerlich ist es dann, dass man bei einer erfolgreichen Großveranstaltung wie dem Opernfest nicht mehr federführend mitwirken kann?

Das Opernfest war eine enorme Herausforderung, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Das benötigte Budget dafür war und ist schon beachtlich. Aber wir haben als eher kleiner Verein neben unserem Jahresprogramm, das 15 bis 20 Veranstaltungen umfasst, einfach nicht die Ressourcen für so eine Großveranstaltung. Da sind uns leider Grenzen gesetzt. Wir sind aber in ständigem Austausch und Kontakt mit den Veranstaltern von "OPERAtiv" und geben unser Know-how gerne weiter. Das "Kulturverein-Kind" haben wir zwar abgegeben, aber wir begleiten es natürlich weiterhin und helfen, wo wir nur können.

Sie legen den Fokus eher auf kleinere Veranstaltungen. Wo kann hier der Reiz, das Anziehende liegen?

Es ist schon immer Definitionssache, was groß und was klein ist. Unsere Veranstaltungen haben immer 200 bis 300 Besucher im Schnitt. Das Tolle daran ist, dass man immer viele neue, spannende Leute kennengelernt. Es finden viele Begegnungen statt, die sehr bereichernd sein können. Damit sprechen wir nicht nur Leute aus Schärding und Umgebung, sondern aus ganz Oberösterreich und dem benachbarten Bayern an.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Zuspruch der Besucher?

Wir sind, wie gesagt, nicht nur ein Kulturverein für Schärding, sondern für die ganze Umgebung. Der Zuspruch könnte natürlich immer besser sein, aber man muss Dinge so annehmen, wie sie nun mal eben sind und sich ständig selbst hinterfragen. Da geht es viel um die eigene Positionierung und Vermarktung. Wir haben eine vernünftige Fehlerkultur im Verein, mit der wir lernen wollen. Da geht es vor allem darum, in der Analyse offen zu sein.

Trifft das auch darauf zu, wie man vermehrt auch junge Leute für die Veranstaltungen begeistern will?

Grundsätzlich sind unsere Veranstaltungen bis 18 Jahre frei. Das ist auf jeden Fall ein Signal. Wir versuchen auch Leute für Veranstaltungen zu bekommen, die auch ein jüngeres Publikum anspreche. Aber das trifft aus meiner Sicht auf fast jede unserer Veranstaltungen zu. Die Palette, die wir damit abdecken, ist relativ breit.

Generell: Was soll Kultur Ihrer Meinung nach bewirken, was soll sie mitbringen?

Kultur ist ein Stück Identität und macht den Menschen aus. Ohne sie wären wir, salopp formuliert, wohl auf einer Ebene mit den Tieren. Kultur veredelt den Menschen und hält den Geist wach.

Ist dabei auch alles erlaubt, wie es oft so schön heißt?

Kunst und Kultur dürfen und sollen zum Denken anregen, aber es muss einem am Ende des Tages schon auch gefallen. Es heißt immer, Kunst darf alles. Da bin ich etwas vorsichtiger und sage: Kunst darf sehr viel. Wenn man sie genießen kann, dann bereichert sie einen auf jeden Fall.

