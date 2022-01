Mit strengen Sicherheitskonzepten (2G und FFP2-Maske) steht dem Kulturgenuss am Beginn des Jahres 2022 weiterhin nichts im Weg. Die Kulturhäuser und -vereine setzen auf Sicherheit und auf hochkarätige Gäste und Veranstaltungen. Ein Auszug: Kabarett mit Sara Brandhuber "Gschneizt und kampelt": Drei lange Jahre hat die bayerische Liedermacherin Sara Brandhuber an ihrem neuen Programm gebastelt, nun ist es endlich so weit: Sie präsentiert "Gschneitzt und kampelt" am Freitag, 21. Jänner, um 19