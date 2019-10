"In der Kunst geht es immer um die Weite des Denkens. Das kulturelle Angebot in einer Region bildet eine wichtige Grundlage dafür", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zu Beginn der Veranstaltung "Kultur neu denken – Das neue OÖ. Kulturleitbild im Dialog" in Schärding. Welch hohen Stellwert Kunst und Kultur im Innviertel haben, zeigte das große Besucherinteresse im Kubinsaal.