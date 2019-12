Die jüngste Altheimer Gemeinderatssitzung fand erstmals unter der Leitung des neuen VP-Vizebürgermeisters Ferdinand Goldfried-Doringer in Vertretung von VP-Bürgermeister Franz Weinberger statt. Rege Diskussionen gab es vor dem Beschluss, das Architekturbüro Färbergasse mit der Adaptierung des Ausweichquartiers zu beauftragen. Die Stadtgemeinde hat im ersten Obergeschoß des Volksbankgebäudes am Stadtplatz eine Grundfläche von 317 Quadratmetern erworben. Während der geplanten Umbauarbeiten am