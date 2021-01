Von einem gewöhnlichen Schulbetrieb ist seit März vergangenen Jahres keine Rede mehr. Der Schulalltag "wurde auf den Kopf gestellt" sagt die Rieder Schülervertretung der Union Höherer Schüler. An diese Feststellung knüpfen die Schülervertreter aber auch Kritik: "Die fehlende digitale Kompetenz vieler Lehrkräfte in Zeiten von Corona" sei "enorm", heißt es in einer Aussendung. Das verstärke die Probleme. Auch ein fehlender Leitfaden für die Matura 2021 belaste die Schülerinnen und Schüler.