Kreativladen in Engelhartszell: Ein Projekt "mit viel Sinn"

Zahlreiche kreative Menschen wirken bereits im "IdeenReich" in Engelhartszell mit.

"Mit Liebe handgemacht, kreativ und regional", steht in großen Buchstaben auf dem Eingangsschild. Dort, wo am Ortsplatz in Engelhartszell von 1892 bis 2022 130 Jahre lang "Tabak Bernhofer" sein Geschäft betrieb, ist vergangene Woche der Kreativladen des Vereins "IdeenReich" eingezogen.