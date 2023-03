Krankenhaus Braunau: Großbaustelle im Zeitplan

Die Bauarbeiten beim Bauteil 10 des Krankenhauses Braunau sind voll im Zeitplan, so das Spital. Derzeit wird in den Innenbereichen auf Hochtouren gewerkt, die Arbeiten an der Fassade schreiten zügig voran. Der zweite Bauteil des Parkhauses mit zusätzlichen 112 Stellplätzen soll Mitte 2023 eröffnet werden.

Im Bauteil 10 werden derzeit die Estriche eingebracht, die Wände gemalt und Fliesen verlegt. In den nächsten Wochen beginnen die Bodenleger- und Möbeltischlerarbeiten. Auch die Haustechnik "wächst": Sämtliche Lüftungsgeräte sind bereits geliefert und werden jetzt angeschlossen. Die neuen Lifte sind schon montiert, die Arbeiten an der Fassade schreiten stetig voran, so das Krankenhaus. Das große Vordach wird demnächst in Beton gegossen.

"Im Sinne des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen wird der Bauteil 10 ein sogenanntes Green Building. Damit werden wir im Vergleich zur Bauordnung rund 25 Prozent an Energie einsparen", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses Braunau. Beim Bauteil 10, der Mitte 2024 in Betrieb genommen werden soll, entstehen 59.900 m² neuer Raum. Die Gesamtkosten betragen rund 63,3 Millionen Euro.

Davon trägt das Land 50 Millionen Euro, rund sieben Millionen Euro kommen aus dem Oö. Gesundheitsfonds, 6,3 Millionen von den Franziskanerinnen als Krankenhausträger. Im fertiggestellten Bauteil finden 158 Betten und die Ambulanzen Platz. Es gibt dann dort auf der Normalstation nur noch maximal zwei Betten pro Patientenzimmer.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl