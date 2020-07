Der Herd ist ein Kreis aus aufgeschichteten Steinen, die Küche eine Improvisation aus zwei Tischen. Eine Szenerie, wie sie auf Campingplätzen, entlegenen Almhütten und an Flussufern landauf, landab zu finden ist. In der Regel liegen Wurst und Fleisch auf dem Rost, vielleicht noch ein paar Erdäpfel in der Glut.