Kinder sind "digital natives", wachsen mit elektronischen Medien auf, fangen an sie zu lieben und können bald nicht mehr ohne sie. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in diesem Jahr haben zu dieser Entwicklung noch mehr beigetragen. Dabei gibt es draußen in der Natur noch so viel zu entdecken. Das dachte sich auch Wildnispädagoge Peter Schmid und wandte sich an den Verein Kulturlandimpulse, kurz Kuli.