Vier Einbrüche wurden am vergangenen Wochenende in Wohnanlagen in Ried angezeigt. Gestohlen wurden vorwiegend teure Fahrräder und E-Bikes. Die Polizei bittet um Mithilfe und gibt Tipps. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres wurden in Ried und den Nachbargemeinden vermehrt Kellereinbrüche und Diebstähle angezeigt, wie Rieds Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger (Foto) sagt. Alleine am vergangenen Wochenende wurde in vier Kellerabteile von Wohnblöcken eingebrochen. "Die Täter haben