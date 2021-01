Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres wurden in Ried und den Nachbargemeinden vermehrt Kellereinbrüche und Diebstähle angezeigt, wie Rieds Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger sagt. Alleine am vergangenen Wochenende wurde in vier Kellerabteile von Wohnblöcken eingebrochen. "Die Täter haben hauptsächlich höherpreisige Montainbikes und E-Bikes gestohlen, in einem Fall auch ein Snowboard", sagt Haslberger.