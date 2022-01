Keine Zeit zu sterben: Kinobesucher kehrten mit den Blockbustern zurück

Die Kinos gehörten in den vergangenen beiden Jahren zu den am stärksten betroffenen Branchen in der Pandemie und waren monatelang geschlossen. Star-Movie-Chef Hans-Peter Obermayr aus Peuerbach, der mit seinem Bruder Klaus sieben Filmerlebniswelten – darunter in Ried-Tumeltsham – betreibt, blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Im Vorjahr kamen wieder mehr Besucher, der Umsatz war besser als erwartet.