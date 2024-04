Kasten XO: Staatsanwaltschaft schaltet sich in Campingplatz-Causa ein

Der Fall schien erledigt. Nachdem die Kasten XO GmbH im April 2023 Insolvenz angemeldet hatte, waren die weitreichenden Pläne für den bekannten Campingplatz in der Vichtensteiner Ortschaft Kasten Geschichte. Im Frühling 2022 hatte das Unternehmen mit der Gemeinde einen Pachtvertrag per 1. Jänner 2023 für das gesamte Areal in der Donaubucht abgeschlossen. Die Dauercamper, die dort teilweise mehr als 40 Jahre lang regelmäßig zu Gast waren, mussten daraufhin ihre Plätze räumen.