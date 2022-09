Kämpfen gegen Teuerung und für den Ausbau der Geothermie

RIED. 130 Gemeinderäte sowie die Bürgermeister-Ämter in Aurolzmünster, Geinberg und Ort im Innkreis stelle die FP im Bezirk Ried, so Landtagsabgeordneter Thomas Dim, der im Jänner die Nachfolge von Elmar Podgorschek als FP-Bezirksparteiobmann angetreten hat. "Wir haben im Bezirk Ried in jeder Gemeinde außer Mörschwang eine Ortsgruppe."

Man sei mitten im Generationswechsel, weitere personelle Verjüngungen stünden an, so Bezirksgeschäftsführer Erhard Weinzinger. Was die Menschen derzeit besonders belaste und stark beschäftige, sei die allgemeine Teuerung, so FP-Landespartei-Sekretär Michael Gruber bei einem Besuch in Ried. "Und ich fürchte, wir sehen derzeit erst die Spitze des Eisbergs. Die CO2-Bepreisung lehnen wir zum aktuellen Zeitpunkt ab."

Asylwerber in Pflegeheim?

Um der Energiekrise entgegenzuwirken, solle man den Ausbau der Geothermie-Standorte im Innviertel prüfen, so Thomas Dim. Dabei bedürfe es allerdings entsprechender Hilfen und Investitionen. "So eine Bohrung kostet sieben Millionen Euro, und es besteht das Risiko einer Fehlbohrung." Dass mit der Zunahme an Asylwerbern für die Unterbringung zuletzt auch ein Grundstück in einer Hochwasserzone in Schärding in den Fokus gerückt sei, sei abzulehnen. Zu hören sei, dass man sogar prüfe, in Pflegeheimen wegen Personalmangel leer stehende Stockwerke für die Unterbringung zu nutzen, so Gruber.

Flüchtlingen aus der Ukraine Schutz zu gewähren, sei richtig – Migrationsbewegungen aus weit entfernten Ländern wie Afghanistan seien aber zu hinterfragen. "Der Bund lässt Dinge zu, die er nicht zulassen sollte." Generell sei verstärkteres Auftreten Österreichs innerhalb der EU für die Belange Österreichs nötig, so Thomas Dim.

Mit Walter Rosenkranz schicke die FP jedenfalls einen kompetenten Kandidaten in die Bundespräsidenten-Wahl. Zuspruch sei jedenfalls da. "Beim Sammeln der nötigen Unterstützungserklärungen haben wir für den Bezirk Ried an 100 gedacht. Es sind aber 300 zusammengekommen", so Dim. "Viele Nicht-Funktionäre und Nicht-Parteimitglieder haben Erklärungen bei uns im Büro abgegeben", sagt Weinzinger. (sedi)