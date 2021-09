2020 war für Menschen, die gerne Reisen, coronabedingt ein eher mühsames Jahr. Auch Peter Pointecker aus Ort im Innkreis reist gerne. Der 25-Jährige wollte diesen Sommer seine Reiselust so richtig ausleben und machte sich als Anhalter auf dem Weg nach Istanbul. "Ich habe seit Anfang des Jahres in Wien in einer Teststraße gearbeitet und hatte dadurch viel Zeit, im Internet zu surfen. Ich las Geschichten von Tomislav Perko. Der Kroate bereiste als Anhalter die ganze Welt", sagt Pointecker.