Julia "beflügelt" eine ganze Gemeinde

Julia Mühlbacher, WM-Silbermedaillengewinnerin im Skispringen, wurde am Freitagabend in ihrer Heimatgemeinde Schalchen empfangen. Familie, Freunde und Bekannte aus Schalchen, politische Prominenz und viele Mitglieder des ASVÖ SC Höhnhart, für den Mühlbacher seit Kindertagen springt, versammelten sich in der Schalchner Freizeithalle und schwenkten ihre rot-weiß-roten Fahnen, um die Vizeweltmeisterin gebührend zu feiern und hochleben zu lassen.