Ist Fußball fehl am Platz?

König Fußball regiert seit Jahren die Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach – die Gründe sind allerdings nicht sportlicher Natur. Der geplante und mit 2,3 Millionen Euro berechnete Neubau der Sportanlage samt Kunstrasenplatz spaltet die Einwohner. Während sich die einen freuen und andere die Dimension der Anlage in Frage stellen, formiert sich vor allem in puncto Standort großer Widerstand.