Innviertler Fußballerinnen bestreiten Premiere in der LASK-Arena

Der Zufall und eine Portion Glück haben der Spielgemeinschaft Geretsberg/Bürmoos in die Hände gespielt: Die Innviertlerinnen, die seit vielen Jahren in der zweiten Bundesliga spielen, werden am Sonntag, 19. Februar, um 19.08 Uhr unter dem Motto „Ladies first“ das allererste Spiel in der nigelnagelneuen Raiffeisen-Arena des LASK bestreiten.