Helmut Faugel aus Schalchen hat vor 30 Jahren an der HTL Braunau maturiert und ist nun Forscher am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München. Dort werden die Grundlagen für ein Fusionskraftwerk untersucht, das – ähnlich wie die Sonne – Energie aus der Verschmelzung leichter Atomkerne gewinnen soll: Theoretisch wäre enorme Energiegewinnung möglich, der Weg dorthin ist aber noch ein langer.