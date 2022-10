Das Unternehmen BioG hat zuletzt auch im Rahmen eines Tags der offenen Tür bei seiner Anlage in Utzenaich Einblick in die Biogas-Gewinnung aus Feldresten gegeben: Die BioG GmbH plant und baut Maschinen für die Nutzung von organischem Material in der Energieproduktion – sprich Biomethan – und betreibt zu Forschungszwecken auch eine eigene 500-kW-Biogasanlage.