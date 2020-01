"Indian Fusion" in Ried hat wieder geschlossen

Ende November 2018 eröffnete Ronald Knirzinger das Indian Fusion, das auf das "Innvierterl" folgte. Jetzt hat das Lokal aber schon wieder geschlossen. "Aus verschiedenen Gründen haben wir uns entschlossen, unsere Filiale in Ried zu schließen", heißt es auf der Facebookseite. Man konzentriere sich jetzt wieder auf das Restaurant in Schildorn. Ausschlaggebend für die Schließung seien gesundheitliche Probleme und fehlende Umsätze seit dem Rauchverbot gewesen, so Ronald und Tunia Knirzinger.

Das indische "Fusion-Restaurant" in Schildorn hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Mehr unter www.indianfusion.at