Safa und Marwa Ibrahim kamen vor sieben Jahren ohne Deutschkenntnisse nach Österreich, nach der erfolgreiche HLW-Matura wollen sie auch einen Abschluss in Pharmazeutischer Wissenschaft in Graz schaffen.

Pharmazeutische Wissenschaft wird in wenigen Wochen den Ton im Leben der Zwillinge Marwa und Safa Ibrahim angeben. Nach der erfolgreichen HLW-Matura vor dem Sommer haben die beiden 22-Jährigen auch die Aufnahmeprüfung an der Universität in Graz geschafft. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt.