"In dem Moment habe ich gedacht: Das wars jetzt"

Thomas Gradinger ist bis dato der erfolgreichste Österreicher in der Supersport-WM. Die Karriere des 26-Jährigen ging bis 2019 steil bergauf (Bericht unten), doch seither ist Sand im Getriebe. Negativer Höhepunkt war zweifellos ein schwerer Trainingsunfall im Juni in Schleiz (Thüringen). Dort krachte der St. Marienkirchner nach einer schnellen Runde mit mehr als 200 km/h in einen Reifenstapel und wurde zurück auf die Strecke geschleudert.